Este jueves por la mañana nació Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán. La modelo de 43 fue madre por quinta vez a las 9:30 en el Sanatorio Otamendi después de un trabajo de parto de varias horas. La noticia fue confirmada por Luciana Pizzolorusso, la madrina de la beba, quien se mostró conmovida por la llegada de su ahijada.

"Chicos, nació mientras nosotros debatíamos. No sé mucho, no sé el nombre no sé nada", manifestó la amiga íntima de la jurado de "ShowMatch: La Academia" en diálogo con "Nosotros a la Mañana".

"Qué alegría, que bien merecida esta bebé. Todo. No saben lo importante que es esta bebé, estoy muy, pero muy contenta", expresó emocionada.

Tras sus palabras, Sandra Borghi comentó que la hermana de Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña nació por parto natural: "Se internó a la 1 de la madrugada, la mandaron a caminar porque tenía la cabeza muy alta, a las 7 se acomodó todo y nació a las 9.30".

.

A su vez, Luciana relató cómo formó formó su vínculo con la ex de Benjamín Vicuña. Al respecto advirtió: "Nos conocemos desde que llegamos a Chile, nos hicimos amigas allá, estábamos los dos casadas, teníamos los chicos chiquitos. Después nos separamos las dos, nos vinimos para acá y seguimos siendo amigas".

"No sé por qué me eligió, nos queremos básicamente, somos amigas. Tiene muchas amigas ella, pero compartimos mucho tiempo juntas con nuestros hijos, que son muy amigos también", indicó.

Mientras que con la revista Para Ti, sostuvo entre risas: "Me eligió porque soy la mejor, porque soy su amiga. El otro padrino es Fran García Moritán, el hermano de Roberto".