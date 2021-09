Tini Stoessel se encuentra en la cima de su carrera con millones de seguidores alrededor del mundo, cientos de conciertos por hacer y una gira por España que la mantiene ocupada día a día.

Radicada en el país europeo por un tiempo, la artista de 24 años le brindó una entrevista radial a la periodista española Mara Torres en su programa "El Faro" por Cadena Ser y se emocionó al hablar de su abuela María Luisa.

Todo comenzó cuando la conductora hizo una inesperada afirmación: “Vísteme despacio porque voy apurada”. Instantáneamente, el rostro de Stoessel se llenó de alegría y una gra sonrisa apareció: “Me recuerda a mi abuela, me lo re decía y además me ponía nerviosa cuando era chiquita”.

Tini Stoessel tiene un vínculo muy cercano con su abuela.

La intérprete de "Miénteme" explicó el profundo vínculo que la une a María Luisa: “Mi abuela vivió conmigo casi hasta los 14 años y toda la vida me dijo esa frase, y ahora me la acabas de repetir y me trae mucha nostalgia y quiero llamar a mi abuela. La amo con todo mi corazón. Mi abuela es todo”.

Luego, la periodista quiso conmover aún más a la cantante y puso al aire un pequeño fragmento de una ópera: “Deci que mi abuela sigue acá y todo, sino ya me dan ganas de llorar. Mi abuela toda la vida escucho ópera, de hecho yo siempre quise imitar un poco a las cantantes de ópera por ella”.

“Es como una segunda madre para mí. Con Francisco la queremos muchísimo porque imaginate que desde los cuatro años hasta los 14 estuvo en mi casa”, agregó Tini entre risas.

Además, Tini contó un ritual que heredó de su abuela, algo similiar a lo que hacía Marilyn Monroe: "Mi abuela me inculcó mucho el oler rico. Si yo uso muchos perfumes y amo los perfumes es por mi abu. También me inculcó el irme a dormir con perfume. De hecho salgo de bañarme y antes de irme acostar me pongo perfume porque me hace acordar a mi abuela”.