Rocío Quiroz fue una de las víctimas del fuerte temporal del lunes a la madrugada, en el que perdió el techo de su hogar en Chascomús. La cantante tuvo que ausentarse del "Cantando" por esta difícil situación y Moria Casán le ofreció alojarla en su casa. Sin embargo, ahora la jurado fue más allá y le consiguió una donación millonaria.

"Quiero agradecerles a todos por sus palabras y mensajes. También a toda la gente que me escribió y me llamó preocupada. Queríamos terminar nuestra casa, lo material va y viene", dijo emocionada Rocío el martes por la noche y agregó: "Eso se valora mucho, soy una persona muy humilde, soy cómo me ven. La gente se preocupó mucho por mí, y eso es importante".

En ese momento, Ángel de Brito intercedió y dio un dato que se desconocía: "Moria se ofreció a construirte la casa, ella no lo va a decir".

Fue entonces cuando la jurado tomó el micrófono y detalló: "Cuando te vi, ya te quería en mi casa. Hoy un gran amigo me contactó y donó un millón de pesos en materiales de construcción que van a ser enviados a Chascomús". Rocío no pudo aguantar las lágrimas y quebró en llanto al escuchar a Moria.

