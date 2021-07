En la noche del miércoles, Marcelo Tinelli se mostró conmovido en " ShowMatch" al escuchar a Ángela Leiva cantar un tema dedicado a su madre, quien falleció a los 53 años de cáncer. En un contexto familiar difícil para el conductor, donde Soledad Aquino, la mamá de sus hijas Cande y Mica, se encuentra internada con un delicado cuadro de salud luego de recibir un trasplante de hígado, el presentador de "La Academia" dejó caer sus lágrimas al recordar su pasado con su propia madre, María Esther Domeño.

"Me voy a apropiar de esta canción para recordarla a mi vieja cuando era chiquito. Yo la encontré a mi mamá también. La recordé cuando ella era maestra de primaria, o el olor al mimeógrafo que era donde se hacían las fotocopias que hacía mi mamá de todas las pruebas. Ella era maestra en un colegio rural y era una persona muy bondadosa", expresó Tinelli luego de que la artista interpretara "Canción a mi madre".

"Mientras escuchaba esta letra, me acordaba de ella enseñándome a mí, corrigiendo las pruebas de sus alumnos de primaria, esa enorme generosidad que tenía, ese amor inmenso por mi viejo", manifestó Marcelo.

"Y me volví a acordar de tantas cosas de Bolívar. De cuando mi mamá me acompañaba al colegio, de las veces que me daba vergüenza cuando iba al colegio y yo le decía ‘¿qué hacés acá?’, ‘¿para qué viniste? ¡por Dios!’. O ‘¿qué hacés con ese peinado?’, porque se hacía unos peinados gigantes con spray", comentó. Y cerró entre lágrimas: "Pero bueno, me volví a acordar otra vez de tantas cosas hermosas".