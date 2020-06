En muchas oportunidades, Mar Tarrés expresó sus ganas de estar en el " Bailando" y mostrar que un cuerpo no hegemónico puede ocupar un lugar en la pista más famosa de la televisión argentina.

Finalmente, su sueño se cumplió ya que la producción del certamen la convocó luego de que algunos participantes, como por ejemplo Mariana Genesio Peña, se bajaran del ciclo.

Durante una entrevista en vivo, la humorista e influencer recibió la noticia y quedó boquiabierta. “Te queremos decir, Mar, que estás confirmada para el Bailando 2020. ¡Nos acaban de dar esa noticia!”, le dijo Denise Dumas en "Hay que Ver".

Casi sin poder hablar, Mar contestó: “¡No..! ¡Es mentira…! ¡Marcelo no me conoce!". Y agregó emocionada: “Estoy completamente sorprendida y sin palabras. La verdad que no me imagino bailando con nadie salvo que sea un bailarín grandote y fortachón que me pueda levantar. ¡Pobre al que le toque bailar conmigo!”.

Mar Tarrés, la nueva participante del " Bailando".

“Después si querés te hacemos castings de bailarines y vos desde tu casa elegís”, le propuso la conductora con humor. Rápidamete, Tarrés contestó: “¡Bailarines y chongos, ya que estamos!. Bailarín soltero, heterosexual...”.

Y sin dar vueltas propuso a un conocido bailarín: “¡El ex de la Jimena Barón! (Mauro Caiazza)”. En ese instante, Denise aprovechó para informar que la cantante está a punto de firmar para ser jurado del Bailando y ocupar la silla que dejó Florencia Peña. ¡Bomba!