Karina La Princesita fue una de las invitadas en el debut de la temporada 2021 de "La peña de Morfi" y vivió un emotivo momento cuando apareció en el piso su madre, Mónica Cuello, y cantó el tema que le dedicó a ella, "Hasta el fin del mundo", que causó las lágrimas de ambas.

Conmovida por ver a su madre, manifestó: "La amo. Hace mucho que no la veía. No es que estaba en casa. Hace un montón que no la veo a mi viejita".

"Me emociono siempre desde el primer Gran Rex. Yo la tengo como mi bebé y cuando veo que canta siento que, como a mí, ella le llega a miles al corazón", respondió Mónica tras abrazar a su hija en el ciclo de Gerardo Rozín y Jésica Cirio.

.

"Se vienen imágenes de cuando Kari era chiquita. De cuando la tenía en la panza por la gran emoción que yo sentía de estar embarazada o cuando era chiquita y mientras comía estaba tarareando", agregó la madre de la intérprete de cumbia.

Para cerrar, Karina declaró: "Mi mamá es mi ejemplo. Es una mujer muy fuerte, resiliente. Que a pesar de todas las cosas siempre se esforzó y nos priorizó a mi hermano y a mí. Mi vieja se pasaba 24 horas del día trabajando de lo que sea. De limpieza, atendiendo un negocio y seguía trabajando en el subte vendiendo comida para pagar el alquiler".