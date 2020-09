Karina La Princesita vivió un emocionante momento televisivo al recibir un dulce mensaje de su hija Sol. Invitada a "Mujeres de eltrece", la joven sorprendió a la jurado del " Cantando 2020" con un emocionante mensaje, lo cual hizo llorar a la cantante de cumbia.

.

"Lo más lindo que tiene mi mamá es que es muy simpática, y que a pesar de que esté mal me quiere hacer reír todo el tiempo. Yo digo que no podría tener una mejor mamá porque ella estuvo siempre para mí y que la amo, me voy a poner a llorar mal", sostuvo la hija que tuvo con El Polaco.

Y agregó a pura ternura: "La amo y gracias por haber estado siempre para mí. Y perdón porque a veces no soy la mejor hija, que a veces también soy fría y que aunque no lo demuestre te amo mucho".

Tras sus dichos, la cantante se emocionó y compartió unas dulces palabras. "Primero que te amo con toda mi alma, que no tenés que pedir perdón de nada porque sos una hija maravillosa, y las pavaditas que hace, está en la adolescencia y por ahí a veces me dice ¿y?, pero es lo máximo que hace", cerró la artista.