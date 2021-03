Después de unos meses de vacaciones y alejada de las cámaras, Juana Viale volvió con todo al frente del programa de su abuela, Mirtha Legrand "La noche de Mirtha", y sorprendió a todos con un espectáculo musical junto a Martín Bossi, una mesa con invitados de lujo, un show de magia de Diego Leuco y un cierre inolvidable.

Juana Viale regresó a la televisión con varias sorpresas debajo de su manga.

El programa comenzó con un show grabado de apertura en el que la conductora, el actor argentino y un grupo de jóvenes bailaron varios géneros musicales como el tango, reggaetón y clásico y mostraron el proceso que atravesó el nuevo estudio renovado.

Una vez terminado el video, la actriz hizo su entrada triunfal y recibió los aplausos de todos los presentes en el set. Casi al borde de las lágrimas, Viale comenzó el programa y agradeció a todos.

“Bienvenidos a otro ciclo. Con mucha buena energía. Estamos en una casa nueva que ya la van a ver, porque es increíble. Estoy re nerviosa para variar. No me acostumbro a esto. Quiero empezar agradeciendo. No me voy a emocionar... A mi abuela, la señora Mirtha Legrand, que está esperando su segunda dosis, por supuesto. A todo mi equipo nuevo de trabajo, porque nos mudamos, estamos en La Corte. A Martín Bossi, hermoso ser humano. A mi novio y amigos”, manifestó.

Al igual que todas las ediciones anteriores, empezó por mostrar el exclusivo look que lució de Gino Bogani: “Voy a empezar con lo tradicional de siempre, mostrando mi ropa que es una maravilla. Un vestido en terciopelo de seda con mangas bordadas en perlas gotas y cristales, más una bijouterie. Toda entera del señor Bogani”.

El vestido de alta costura de Gino Bogani que usó Viale.

Las redes destacaron el clásico estilo con el que se mostró Viale en el debut, con una clara influencia de Audrey Hepburn. La actriz lució un recogido y como detalle un broche con piedras celestes, a tono con el vestido.

El maquillaje y peinado de Juana Viale para su regreso.

Ya acomodada en el living del estudio donde presentó a sus invitados, Martín Bossi, Diego Leuco, Dario Barassi y Matías Martin, Juana recibió un inesperado regalo de su abuela, Mirtha Legrand, que le provocó mucha emoción a la conductora: un gran ramo de flores y una sentida carta: “Mi princesita, te deseo un regreso triunfal, lo merecés. Nunca sabrás lo mucho que te quiero. Enorme éxito te desea, tu abuelita”.

Jimena Monteverde fue otra estrella que brilló en la vuelta del programa de La Chiqui. Ya sentados en la famosa mesaza, la reconocida cocinera entró para presentar el menú de la noche: "De entrada, una terrina de choclo; de plato principal, bondiola braseada con verduras de estación, y tres variedades de humus para Juana, que es vegetariana. Para el postre, créme brûlée de dulce de leche". Como es habitual, la conductora y la chef protagonizaron un gracioso cruce.

La mesaza de Juana Viale acompañada por sus invitados: Bossi, Leuco, Barassi y Martin.

Uno de los momentos inolvidables de la noche fue cuando Diego Leuco reveló que estudió magia durante cuatro años. El conductor de "Telenoche" accedió a hacer un truco frente a las cámaras y todos quedaron estupefactos al ver la destreza del periodista.

Después del show de magia de Leuco, Viale le pidió a sus invitados que la acompañaran a la cocina del estudio, nueva área donde Monteverde les dio una corta clase de cocina. La rubia les dio instrucciones sobre cómo sopletear sus postres y decorarlos como quisieran. Esto provocó la risa entre los presentes y terminaron con unos resultados un tanto dudosos.

El momento de máxima risa en el estudio de La Corte.

Finalmente, entre relatos y recuerdos de sus invitados, Viale cerró el programa con un brindis y un espectáculo magistral con una función de música clásica de “La Traviata”.

El brindis de los invitados en el regreso de Juana Viale.

“Quiero brindar por la salud de los argentinos”, pidió Bossi al brindar frente a las demás figuras. “Por tener trabajo”, aseguró Martin. “Familia, lo más importante que tengo”, reflexionó Barassi. “Que lleguen las vacunas”, afirmó el periodista Diego Leuco. Juana fue contundente al pedir su deseo: “Yo, por los argentinos. Si se hunde uno nos hundimos todos”.