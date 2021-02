Juan Marconi sorprendió a todos al presentar su renuncia como co-conductor al lado de Carina Zampini en "El Gran Premio de la Cocina". El joven había anunciado su difícil decisión hace tan solo unos días.

"Es un día sumamente especial para todos nosotros porque es el último día de Juan en El gran premio de la cocina. Él ya no va a estar en la próxima temporada, a partir de mañana. Tiene mucha energía, fuerza y ganas de descubrir cosas nuevas. En su mundo hay nuevos horizontes. A todos nosotros nos moviliza saber que es un día de despedida", comenzó Zampini en el arranque del programa.

Carina Zampini reflexionó sobre el paso de Juan Marconi en el reality gastronómico.

"Seguramente lo perciben del otro lado, pero también está bueno decirlo: somos un equipo enorme de gente y Juan es querido por todos. Es un gran tipo, un gran compañero", manifestó la actriz y conductora de El Trece.

"Obviamente es recíproco. Siempre trato de ser útil y no importante, me parece que es algo que logré en el programa, día a día. Me llevo las relaciones. Acá hay gente trabajando que conozco desde los cinco años. Me llevo amigos nuevos de verdad. El gran premio de la cocina es una experiencia hermosa, estoy contento porque pasó y no estoy triste porque se terminó", empezó Marconi con mucha emoción.

Christian Petersen, Juan Marconi, Carina Zampini, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta.

"El agradecimiento a todos los del canal. Vos, Cari, sos una persona hermosa, profesional, aprendí mucho de cómo hay que ser cabeza de grupo. En estos dos años, en los momentos difíciles que hemos pasado, estuviste. Y eso me importa mucho más que un punto de rating", continuó Juan.

"Chris (Petersen), un amigo nuevo. Admiración total. Medio en joda, medio en chiste, siempre le digo que cuando sea grande llegue como él. Mauri (Asta) es un amigo también, conectamos desde el minuto uno. A Feli le mando un beso enorme y la amo fuerte. Una gran persona. A Xime (Sáenz) le agradezco las charlas de este último tiempito. Y no me quiero olvidar de los chicos de producción", expresó entre lágrimas el joven.

Las lágrimas de Juan Marconi al despedirse de "El gran premio de la cocina".

"No fueron dos años tan fáciles para mí. Tuve la enfermedad de un hermano y acá me bancaron, tuve una separación de un gran amor que me dolió mucho y acá me bancaron, tuve covid y acá me bancaron. Todos los que están acá pueden contar conmigo para lo que sea", finalizó el co-conductor saliente.

