" Intrusos" arrancó una nueva etapa. Sus conductores, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, habían anunciado que daban un paso al costado y por esa razón, Florencia de la V fue a ocupar el lugar que ellos dejaron y así poder comenzar como presentadora en el legendario programa de espectáculos.

Como forma de bienvenida, la conductora se encontró con un recopilado de las notas que ella dio para el formato y se emocionó. "Este programa atravesó mi vida entera", comenzó la actriz. Allí se podía ver un resumen de la carrera artística que realizó y sigue haciendo la vedette.

.

"Me emociona haber transitado el espectáculo en un momento difícil para nosotras, para la diversidad. Viendo para atrás me doy cuenta de cuántas puertas he abierto", continuó agradeciendo la nueva conductora.

Con lágrimas en los ojos, Florencia invitó a pasar a sus hijos frente a las cámaras. Los niños se mostraron un poco nerviosos ya que no les gusta la exposición, pero fue un tierno momento en familia donde los tres se abrazaron.

El marido y los hijos de Florencia de la V en su debut en " Intrusos".

Este es el segundo programa que tiene la mamá de Paul e Isabella en América ya que los fines de semana también está presente en "La noche de la V". Sin embargo, ella se mostró mucho más nerviosa por esta conducción que la de su formato y lo dio a conocer.

¡Mirá el video de la emoción de Florencia de la V por comenzar la conducción de " Intrusos"!