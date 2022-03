El viernes 11 de marzo falleció Gerardo Rozín. Muchas personalidades lo recuerdan y uno de ellos es Claudio Belocopitt. El empresario emocionó a todos cuando relató los últimos días del periodista y cómo transitó la enfermedad.

Belocopitt trató de ayudarlo desde el lado médico, ya que es dueño Swiss Medical Group, y apoyarlo cómo amigo. "Cuando él se deterioró mucho, empezó a reunirse con todos los amigos. Fue citando a todos los amigos y me contaba 'hoy viene tal, hoy viene cual'", comenzó en "LAM" uno de los dueños de América, pero no pudo terminar por su emoción.

.

Tras secarse las lágrimas, continuó con su relato: "Él se iba despidiendo hasta que ya no daba más, y me decía que ya no daba más, que lo había dado todo y él necesitaba dormirse y me lo pedía por favor. Yo trataba siempre de impulsarlo, pero ya no había más".

Asimismo, lo recordaron como una persona muy hipocondriaca y estaba muy preocupado por el COVID-19. De todas formas, a pesar de su obsesión por las enfermedades logró llevar su padecimiento de una manera buena.

Gerardo Rozín en su último brindis en "La peña de morfi".

Todas las personas que lo recuerdan hablan bien de él y se emocionan, sobre todos sus ex compañeras como Zaira Nara, Julieta Prandi, Jesica Cirio y Soledad Pastorutti.

¡Mirá el video de Claudio Belocopitt recordando a Gerardo Rozín!