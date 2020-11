Con la emoción a flor de piel, Andrés Ciro Martínez homenajeó a Diego Maradona en el día de su muerte con una especial versión del himno nacional que dejó a todos los fanáticos sin palabras.

Al conocerse el fallecimiento del astro del fútbol a sus 60 años, fueron varias las figuras que dedicaron diferentes homenajes para recordarlo. Pero la del vocalista de "Los Persas" fue una de las que más se destacó sobre la noche del miércoles.

.

A través de sus redes sociales, el músico compartió el video dedicado al ex de la Selección Argentina entonando la introducción del himno con su armónica. Sobre el final, con la garganta quebrada y los ojos brillosos, soltó: "Gracias Diego, te vamos a extrañar".

Su posteo se volvió viral y superó las 400 mil reproducciones en su cuenta de Instagram. Además recibió cientos de comentarios por parte de los usuarios que manifestaron su emoción ante tal demostración de cariño y admiración hacia el "Diez".

Ciro con Diego Maradona sobre el escenario.

Minutos antes, el artista también había expresado un profundo mensaje para el ídolo del fútbol y una foto en la que están abrazados sobre el escenario. "Chau Diego. Por siempre el más Grande. Hipnótico. Velocidad y belleza. Picardía. Nunca una de más. Jamás. Y un millón de anécdotas. Adentro de la cancha. Y afuera. Un millón de años viviste. No sesenta. Un bondi sesenta repleto de gente viviste. Toda la línea sesenta de todos los días y más vidas viviste. Lo que nadie podrá vivir jamás", consideró Ciro.

Y completó con algunas de las mejores anécdotas compartidas: "Cantaste tangos con nosotros. Improvisaste un blues de cuando conociste a una famosa vedette. Tocaste percusión. Y en un momento, serían las tres de la mañana, cuando ya los vapores confundían nuestras mentes y sentía que solo tu presencia me mantenía algo lúcido me dijiste '¡tocá el himno!'. Nos pusimos de pie, en cueros, empapados de calor y llevaste tu puño al pecho, tremendamente serio. Empecé a soplar y todos en la sala sentimos la Celeste y Blanca como nunca...".

"Hoy dejaste de pertenecer a este mundo. Sabemos que antes tampoco lo eras tanto. Con vos en la cancha podía pasar siempre cualquier cosa. Pero sí. Eras humano al final. Como dijo el gran Fontanarrosa: 'Que me importa lo que Diego hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía'. Te vamos a extrañar. Me hubiera gustado cantar con vos tu tema en versión tanguera. Pero bueno. Lo haremos más adelante. Que descanses Diego. Que juegues mucho. Y que nadie te joda. Te quiero. Mis condolencias a sus familiares", cerró.