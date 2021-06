Pese a lograr superar el cáncer de colon, Fede Bal es un paciente de riesgo en medio de la segunda ola de coronavirus, pero el miércoles pasado, recibió la primera dosis de la vacuna y Carmen Barbieri explotó de emoción.

La capocómica manifestó su profunda felicidad luego de la inoculación de su hijo contra el Covid-19 y demostró cuán importante es el cuidado de la salud. "Es genial que mi hijo esté sano. Le tocó la primer vacuna y estamos felices y tranquilos", reveló en un audio transmitido por Juan Etchegoyen en "Mitre Live".

Además detalló cómo se encuentra el actor luego de recibir la inyección: "Por suerte, no tiene ni fiebre ni dolor de cuerpo, ni ningún síntoma raro. Está contento, agradecido a la vida, a Dios y a todo. Como madre tengo que decir que estoy muy feliz por ver a mi hijo sano, y sigue adelante pese a todo".

La actriz, quien también ya recibió su primera dosis de la vacuna, fue una de las figuras de la farándula argentina que contrajo la enfermedad y hasta permaneció internada con un cuadro muy complicado hasta que finalmente obtuvo el alta. En ese sentido confesó: "Estuve en una habitación plateada con una japonesa que me decía que era mi nueva amiga. Pensé que eso era la muerte y yo quería seguir viva".

"En realidad, todo el tiempo le decía que no a la japonesa, que no me quería morir, que quería volver a la vida", recordó la ex participante de "MasterChef Celebrity 2".