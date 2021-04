Después del accidente del letrado arriba de un caballo, Barby Franco y Fernando Burlando se reconciliaron. Ahora, protagonizaron un tierno momento cuando la modelo recibió una carta sorpresa por parte de su pareja con quien está desde hace más de 10 años.

La panelista de "Pampita Online" visitó el programa de Guido Kaczka, "Bienvenidos a Bordo", y quedó estupefacta cuando el conductor anunció que había un regalo de parte del abogado. “Burlando se piensa que está en un juicio, me mandó un montón, es larguísima, se pensó que era un alegato, no sé”, manifestó la modelo con sorpresa.

La panelista se mostró muy emocionada por el regalo de su novio.

“Barby, han sido tantas las veces que he sentido que con vos no se puede como tantas las que siento que sin vos no puedo, sin vos no despierto, no comienzo, no arranco, no respiro. Te podría decir una y mil cosas más pero ninguna alcanzaría, todas se quedarían en el camino, todas tendrían un corto recorrido y serían mezquinas para lo que me pasa con vos”, leyó Barby las palabras de Burlando en El Trece.

Además, el letrado destacó el gran apoyo que recibió por parte de su novia, después del accidente a caballo que sufrió: “Compañera en el más absoluto sentido de la palabra, pero desde el amor, desde la confianza y desde esa sensación única que hace que cada día sea diferente. El destino me ha demostrado que en las malas sos enorme. Así debe haber pensado el hombre que le hizo a su amor el Palacio del Taj Mahal, que pensó que un anillo de bodas era poco.Vos sos más que un anillo de bodas”.

.

“Me he propuesto, si vos querés, continuar en esta montaña rusa que ha hecho de mi vida tan diferente y plena, llena de amor y felicidad. Y vuelvo al principio. Con vos, a veces, siento que no se puede, que nadie puede, pero siempre gana la sensación, el sentimiento que sin vos yo no puedo”, cerró Barby muy emocionada por la carta de Burlando.

¡Mirá la reacción de Barby Franco al regalo de Fernando Burlando!