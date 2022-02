Si bien Instagram es una plataforma en la que se puede publicar casi cualquier cosa, las fotos y videos para adultos son algo terminantemente prohibido, por lo que varias famosas como Florencia Peña, Silvina Luna y Silvina Escudero, quienes vieron una oportunidad económica y decidieron explotarla, tomaron la decisión de sumarse a una aplicación para vender su contenido explícito.

Invitada a "Momento D", el programa conducido por Fabián Doman, Silvina Luna explicó cómo se atrevió a sumarse a esta iniciativa: “Cuando me ofrecieron esto dije ´¿por qué no hacerlo?´. Todo ese trabajo que hice de elegir sin pensar en lo que opinen, me dio la posibilidad de decir que sí. Es un trabajo más, creo que vamos cambiando de roles, nos vamos poniendo diferentes vestuarios en nuestra vida, pero la esencia sigue siendo la misma. Este es un rol que me toca ahora jugar”.

Las fotografías de Silvina Luna para una aplicación para adultos.

En ese sentido, un detalle del que se habló reiteradas veces es sobre el dinero que cobran las estrellas por vender sus imágenes y videos, elevadas cifras en dólares más una comisión extra.

Aunque Luna aclaró que no "está tan bueno estar hablando de cifras", la panelista del ciclo, Cinthia Fernández, reveló cuánto dinero le ofrecieron para sumarse al proyecto del que también participa la mediática Kiara Acosta y otras mujeres.

Florencia Peña comparte imágenes sin censura en "Divas Play".

“Los cachets están entre 3 mil y 10 mil dólares mensuales, más comisión. Yo estoy negociando, creémelo. A mí me ofrecieron muy buena plata. No me tiren manto de monja porque podemos decir, es un trabajo, no están haciendo nada malo. Se dijo de las suscripciones, que iban entre 10 y 20 dólares, eso lo elige cada famosa, esto ya se habló”, precisó ante las cámaras de El Trece.

Sin embargo, la ex angelita argumentó por qué todavía no se anima a modelar para adultos: “Lo que pasa que a mí me dicen todo el tiempo que soy gato, entonces es difícil y a mí me parece buenísimo esto que está diciendo Silvina porque hasta hizo un chiste con lo de los viñedos. Mucha gente le recrimina que se angustió por eso, pero sí, porque eso fue algo privado y personal, la gente mezcla todo”, continuó la ex angelita.

Silvina Escudero se animó al desnudo en una plataforma de adultos paga.

A pesar de las críticas, Silvina Luna se mostró contenta por su trabajo: “No te preocupes por mí porque no me duele. Cada uno elige, si Cinthia lo quiere hacer, que lo haga. Yo hoy lo puedo hacer, me da el físico, las ganas, me divierto además”.

