La permanencia de Claudia Fontán en " MasterChef Celebrity 2" cada vez es más inestable. Desde que la concursante puso en la receta de la torta Banoffe una preparación de toffee que tocó el piso, los jurados del reality fueron contundentes y le asignaron un merecido castigo.

"Es inadmisible haber usado algo del piso. Me mortifica que en vez de reconocerlo lo negué, me da mucha angustia y vergüenza. No sé cómo hablar de esto. Me gustaría volver a ganarme la confianza de ustedes que es muy importante. Por respeto a ustedes, a mis compañeros, a Santi (del Moro) y al público les pido ir directo a la gala de eliminación", declaró el miércoles por la noche la actriz.

Los pedidos de "La Gunda" fueron órdenes pero no conformaron a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis ya que le exigieron que para continuar en la competencia, de ahora en más iba a estar presente en todas las galas de eliminación mientras que tampoco recibiría estrellas por sus platos.

"Tenés el mejor plato, pero hoy no vas a ganar la estrella y tampoco vas a ganar estrellas en lo que queda de la semana. Aunque cocines el mejor plato, vas a tener que estar todos los domingos hasta dónde llegues", pronunció el pastelero, quien fue el principal testigo del reprochable accionar de la artista el martes por la noche.