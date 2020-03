Lejos de hacer las paces con su hija, Andrés Nara continúa firme con su postura. Su relación con Wanda sigue siendo tajante y eso está claro. Frente al difícil contexto que transita el mundo por el avance del coronavirus, el mediático prefiere evitar comunicarse y le es indiferente que la madre de sus nietos haya tenido que mudarse de Italia, uno de los focos donde se originó la pandemia.

De todo modos, advierte que está en conocimiento de la vida de la rubia, quien se fue a vivir a Francia, gracias a las redes sociales: "Están muy protegidos y me da tranquilidad, sobretodo por los chicos. Sinceramente, no tuve ninguna conversación y no me interesa tenerla".

"Estoy dolido porque no corresponden las cosas que han pasado y cómo se sucedieron. Creo que es a raíz de su pareja, de mi expareja o de la situación que están viviendo. Yo tengo la conciencia tranquila y espero que ella también la tenga. En este contexto, yo no tendría que ser el que tome la iniciativa", aseguró Nara en diálogo con "El show del espectáculo", conducido por Ulises Jaitt.

Por otro lado tampoco tiene relación con Zaira, su otra hija, quien recientemente fue mamá por segunda vez. "Tampoco hablé, pero la tengo muy presente y está muy bien. La sigo en Facebook y, por las fotos que tiene, veo que está muy tranquila", detalló.

Por el avance del coronavirus, el padre de la conductora no pudo conocer a su nieto Viggo, aunque reconoce que cuando finalice la cuarentena obligatoria espera poder hacerlo.