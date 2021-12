El escándalo que protagonizaron Gisela Bernal y Ariel Diwan hace seis años sacudió a todo el ambiente mediático. En aquel momento, salió a la luz que la vedette había engañado al empresario con Francisco Delgado, exparticipante de Gran Hermano, y que el hombre era el verdadero papá del pequeño hijo de la bailarina, Ian.

.

Mucho tiempo ha pasado de esa polémica, pero la modelo ahora volvió de visita a Argentina y reapareció públicamente con nuevas declaraciones sobre aquel revuelo que cambió su vida. En diálogo con "Intrusos", la rubia compartió su opinión sobre un posible reencuentro entre Diwan y su hijo: “Lo he hablado con Ariel en persona. Yo voy a acompañar a mi hijo en lo que él decida y voy a ir de la mano, si él lo decide así, si lo necesita y le hace bien. Si es una necesidad verdadera de él y no de otra persona. No por capricho de alguien”.

Ariel Diwan se enteró en 2015 que no era el papá biológico de la criatura.

Ademas, la bailarina agregó un detalle sobre el niño que ya tiene ocho años: “Ian ni se acuerda, qué querés que te diga. Tenía un año y medio cuando todo esto pasó”. Así, también señaló que el nene tiene una excelente relación con su actual marido Eros Medaglia, con quién se instaló en Italia hace dos años. “Su vínculo con mi pareja es perfecto. Se aman”, indicó.

Luego de que la vedette hablara, Juan Etchegoyen de "Mitre Live", reveló que quiso contactarse con el empresario para darle lugar a compartir lo que piensa sobre lo que contó su expareja, pero que no tuvo éxito. “No quiso salir al aire. Me dijo que no iba a hablar de este tema y que prefería dejarlo pasar”, explicó.

Esto fue algo llamativo, ya que en una entrevista previa que tuvo el político con Etchegoyen, el mismo había manifestado su deseo de retomar el vínculo con el hijo de la bailarina: "Me gustaría tener relación con Ian y eso es lo que va a pasar con el tiempo. Ojalá que así sea y va a pasar”.

¡Mirá lo que dijo Gisela Bernal sobre Ariel Diwan!