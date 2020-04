El sábado pasado, Noelia Marzol se mostró muy incómoda durante su participación en "PH" y tildó a su conductor, Andy Kusnetzoff de "machirulo".

La actriz aseguró que además de ser la única mujer, solo le preguntaban por temas sexuales y de su intimidad, como si tuvo sexo con Luis Miguel.

Luego del programa, Noelia, hizo un extenso descargo en el que contó que Andy se comunicó con ella pero se negó a pedirle disculpas.

Inmediatamente no solo los usuarios de las redes sociales salieron a bancarla, sino también sus colegas. Tal fue el caso de Maju Lozano, quien en una entrevista demostró su empatía con la actriz.

"Lo de Noelia me dio mucha pena, porque además es como la invitada perfecta, es una remadora que siempre se ríe, divina. Fue su incomodidad y es valiosa. Llega un momento en que uno ya no tiene resto para esas cosas. En otro momento quizá no hacía nada, o comentaba algo y quedaba ahí. Pero me parece que está bien cuándo uno se lastima, no le gusta, o se siente incómodo. Por ahí no se dio cuenta en el momento, y miles de veces uno registra las cosas después cuando las ve", aseguró en diálogo con el ciclo radial "Por si las moscas".

Por otro lado, se refirió a la actitud de Andy Kusnetzoff y fue contundente: "Sirve que lo diga, tanto para Andy, para Noelia y los que hacemos tele. Si un invitado se sintió incómodo, aunque esa no fue la intención, valen las disculpas. Si uno no se disculpa muestra dos posturas, o le chupa un hue..., o se dio cuenta y no quiere dar el brazo a torcer. De ninguna forma pasa desapercibido".