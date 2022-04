Si bien los participantes de "El Hotel de los Famosos" intentan que haya buena onda y compañerismo entre todas las figuras que compiten, con el paso del tiempo las tensiones van aumentando, razón por la que Leo García abandonó el reality o Kate Rodríguez fue eliminada.

En ese sentido, aunque todos aportan para que la convivencia sea amena, muchos comenzaron a quebrarse debido al aislamiento en el que se encuentran hace varias semanas, sin teléfonos o conexión para comunicarse con el mundo exterior.

Aunque algunos no sufren mucho el estar en soledad, Lissa Vera, quien tuvo un fuerte encontronazo con Cae, confesó que está atravesando una crisis porque quiere abandonar el reality ya que extraña a sus dos hijas: Catalina y Delfina.

La primera en acercarse a la ex Bandana fue Silvina Luna, quien le preguntó cómo se sentía. "No, me siento mal. Estoy cansada, tengo ganas de irme", expresó sin ganas ante las cámaras.

Entonces, Majo Martino quiso saber si había ido a la enfermería para que le hicieran un chequeo general. Contundente sobre lo que le pasa, Lissa expresó: "Sí, estoy normal. Para mí es algo anímico. Tengo ganas de irme. Extraño a mis hijas".

A raíz del apoyo incondicional de sus compañeras, la cantante explicó su malestar: "Yo lo dije el otro día, después del mes, las tuercas que tenemos más flojas son las que primero estallan".

