Karina La Princesita fue la primera en bailar la noche del martes en la ronda de shuffle dance en "La Academia de ShowMatch". Su novio, Nicolás Furman, la acompañó y pasó un momento incómodo cuando le preguntaron sobre infidelidades.

Tras hacer su coreografía, con la que obtuvo 15 puntos siendo una de las calificaciones más altas de la ronda, llegó el turno de las devoluciones y Ángel de Brito se dio cuenta que el novio de la participante estaba en el estudio al lado de su hija.

"Qué bueno que trajiste a Furman", comenzó diciéndole el periodista. "¿Se porta bien?", preguntó luego.

"Super... ¡por ahora!", aclaró la cantante.

Y advirtió: "Si se porta mal ya está avisado que no hay dos oportunidades, es una y ya".

En ese momento, Marcelo Tinelli se metió: "¿Qué quiere decir, cometer una infidelidad? ¿no la tiene permitida?".

Y la concursante respondió: "Yo no soy del poliamor, esas cosas no. Lo respeto pero no lo elijo".

Tras un malentendido sobre qué cosas tenía permitidas sus parejas, De Britó volvió a atacar: "¿Sos muy celosa?", indagó.

"No, solo no me gustan que estén con otras a la par mía", reflexionó. Ante la consulta del conductor de "Los ángeles de la mañana" sobre si había tenido parejas infieles, Karina contestó: "Si, tuve. Él ya sabe, así que no tengo nada que esconder".

¡Mirá el video con la advertencia de Karina La Princesita a su novio!