Wanda Nara inició el trámite de divorcio después de enterarse que Mauro Icardi mantenía comprometedoras conversaciones con la China Suárez y Benjamín Vicuña tuvo una picante reacción.

Yanina Latorre se comunicó con el actor chileno para conocer su opinión de todo el escándalo mediático que está atravesando su ex pareja: "Vicuña no se metió en el tema pero recibió un mensaje de Wanda. Parece que Vicuña sabía todo y le dijo a la China que no se meta ahí porque tenía cinco hijos. La niñera era quien le decía todo a Vicuña".

Además, la panelista de " Los Ángeles de la Mañana" compartió una reflexión personal del actor: "No soy yo quien tiene que dar explicaciones. Gracias por comprender, esto es todo una pena".

Después, la angelita explicó cómo está viviendo Vicuña la polémica rutina de su ex: "El dolor de él es que ella está en Madrid con sus hijos por un tema laboral pero está de joda todo el tiempo mientras que sus hijos se quedan con su mamá cuando podrían estar con él".

"Además, la China le mandó un video a Icardi de Vicuña jugando al fútbol y se burló de él al decir que era un burro", cerró Latorre sobre las burlas de Suárez sobre las habilidades del chileno.

Video: el consejo de Benjamín Vicuña a la China Suárez