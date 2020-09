Ya pasaron algunos meses desde que Tini Stoessel y Sebastián Yatra anunciaron en sus redes sociales que decidieron separarse en medio de la cuarentena por coronavirus. No obstante, los cantantes todavía mantenían un vínculo profesional ya que había proyectos en común que estaban en marcha.

Recordemos que la ruptura de la pareja se dio en medio del escándalo. En un primer momento, Yatra fue vinculado con Danna Paola, con quien luego lanzó el tema "No bailes sola". Pero en el último tiempo se rumoreó que el joven estaría con la youtuber Lele Pons, quien ya fue acusada en el pasado de ser la causante de la separación.

Por otro lado, creció con fuerza la versión de que Stoessel tendría un amorío con Khea. Juariu fue una de las encargadas de revelar las pruebas que confirmarían un acercamiento amoroso entre ellos dos.

Más allá de las especulaciones, en las últimas horas el colombiano confirmó que ya no tiene ningún tipo de relación con la intérprete de "Fresa" ya que decidió bajarse de la serie producida por Disney+ que iba a tenerlos como protagonistas.

Así fue como Yatra dejó en claro que ya no tienen ningún tipo de relación con Tini. “La serie nosotros la íbamos a estar grabando en marzo, abril y mayo de este año, y bueno con todo lo que pasó del COVID-19 tocó posponerla, moverla, y queríamos lograr grabar en el 2020, pero realmente no hay forma todavía, y yo ya para el 2021 tengo otros compromisos y otras cosas, entonces lastimosamente no voy a poder grabar la serie”, manifestó en su cuenta de Twitter.