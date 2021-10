Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a vivir en paz luego de que la empresaria perdonara la infidelidad. El desarrollo del conflicto y su resolución se pudo observar en sus perfiles de Instagram. Mismo la China Suárez, nombrada como la tercera en discordia, decidió hacer su descargo por esa misma vía.

Luego de que la pareja se vuelva a seguir en las redes sociales, el jugador decidió cerrar su cuenta de Instagram. Durante la tarde del viernes 29 de octubre su usuario desapareció de la red social y todo indicaría que se borró definitivamente de sus perfiles.

Por el momento se desconoce el verdadero motivo de su drástica decisión. A pesar de eso, la hermana de Zaira Nara sigue presente y está compartiendo su día como es costumbre de la empresaria. Además, se dio a conocer la exigente lista que puso la rubia para darle una entrevista a Susana Giménez.

La idea original era hacer la nota a distancia, pero la ex esposa de Maxi López dijo que ella no haría el programa si la diva de los teléfonos no viajaba a París a visitarla. Todavía se desconoce la fecha en la que la botinera y la conductora se juntarán, pero será dentro de muy poco.

Instagram de Mauro Icardi.

Así es cómo se ve el perfil de Icardi cuando se intenta buscarlo en la red social de la cámara. A pesar de que la cuenta no existe más, todavía se puede ver su foto con su esposa y madre de sus hijas.