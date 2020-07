Denise Dumas y Marcela Coronel protagonizaron un tenso debate que terminó muy mal. Todo comenzó cuando en "Hay que ver" hablaban de la prolongación del aislamiento social, preventivo y obligatorio a casi cuatro meses del inicio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

En ese momento, Coronel defendió la extensión del confinamiento y Dumas explicó que muchas personas necesitan salir a trabajar para mantener a sus familias. Sin embargo, la panelista se mostró en total desacuerdo y la conductora súper enojada expresó: “Marce, no pasaste hambre. No sabés lo que es llegar a tu casa y no darle de comer a tu hija”.

En el corte la periodista sufrió una crisis de nervios y no paró de llorar tras su cruce con Denise. Además según trascendió, Marcela no debe asistir esta semana al estudio debido a la rotación como medida de prevención y también pidió a la producción del programa tampoco salir vía Zoom.