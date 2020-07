Con el nacimiento de Filipa, Paula Chaves se convirtió en madre por tercera vez y junto a Pedro Alfonso disfrutan de su familia rodeados de amor en plena cuarentena por coronavirus.

El pasado 4 de julio la beba llegó al mundo, no sin antes atravesar todos los protocolos de seguridad y cuidados en el marco de la pandemia. En ese sentido, la conductora recordó que cuando estaba camino a la clínica para poder dar a luz, fue detenida en un control policial.

Paula Chaves con su adorable familia.

Ese encuentro con los oficiales tuvo un significado muy importante momentos antes de parir, según contó la modelo. A menos de un mes de dar a luz, Paula recordó ese insólito episodio y destacó la templanza de su marido para controlar la situación.

"Salimos de casa, en el auto, con contracciones bastante intensas. Una la respiraba y la otra mordía el asiento de cuero, y nos pararon en un control en Sarmiento porque Dorrego estaba cortado", relató la ex conductora de "Bake Off".

En ese sentido agregó: "Yo iba con diez centímetros de dilatación y Pedro, con toda su tranquilidad, le dice al policía: 'Mi mujer está pariendo'. Entonces, el señor le dice: ‘¿Por qué no fue por la vía de sanidad? Y yo le digo: '¡Dejalo pasar!'".

Pero en ese instante vivió una gran conexión con otra oficial. "En ese marco miro para el costado y veo a una policía mujer con su tapaboca negro. ¡No me la olvido más! Si me está viendo le mando un beso grande", confió en "Cortá por Lozano".

"Fuiste importante en mi parto. Le vi sus ojos en la noche, nada más, ella se acercó a la ventana, me miró y me dijo: '¡Vamos!'. Me dio garra, fuerza, una energía. Yo dije: 'Ésta parió, sabe lo que estoy sintiendo'. Llegamos y a la hora nació", cerró conmocionada.