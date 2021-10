Desde que se conoció que Wanda Nara decidió finalizar su matrimonio con Mauro Icardi tras encontrarle comprometedores mensajes y fotos con la China Suárez, el futbolista del PSG tomó una tajante decisión que pone en riesgo su futuro profesional con el club en el que juega.

Este martes 19 de octubre Icardi fue convocado para que enfrente en el duelo por Champions League a Leipzig de Alemania en el Parque de los Príncipes. Sin embargo, el delantero de 28 años anunció su ausencia luego de tampoco presentarse a los entrenamientos "problemas familiares".

Fue el diario francés L’Equipe que aseguró que el ex de Wanda no estará en la tercera fecha del campeonato ya que "actualmente se encuentra en París, después de haber realizado un viaje de ida y vuelta a Milán, pero no se siente capaz de jugar". "Está muy afectado por la separación anunciada por su esposa Wanda Nara el sábado por la noche", dice la nota del medio.

Hasta ahora no hubo un comunicado oficial de cuándo Icardi planea regresar a los entrenamientos tras su polémica separación de Wanda Nara. Pero lo que sí trascendió es el que DT del PSG, Mauricio Pochettino, estalló en bronca por la ausencia del jugador ya que había sido convocado para jugar esta fecha.