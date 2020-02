Durante una cena con amigos en la casa de Daniel Hadad en Punta del Este, Sofía Neiman falleció de manera inesperada momentos después de asegurar que se sentía mal. La relacionista pública era una de las mejores amigas de Susana Giménez y Teté Coustarot quienes la despidieron con unas tiernas palabras.

"Todavía no caí del todo, todavía pienso que no es cierto", se sinceró Teté al aire de " El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD y recordó que Sofía "era muy generosa, solidaria, se ocupaba siempre de los demás. Era una gran anfitriona, vehemente. Siempre estaba activa".

La profesional falleció a los 71 años.

Además, la modelo aseguró que compartió "la vida entera" con su amiga ya que la conoció a los 17 años en La Plata. "Me enteré cerca de la medianoche. Todavía no lo creo, fue inesperado, nadie lo vio venir, nadie se lo esperó. Ella tenía un empuje para todo increíble. Es una hermana que me dio la vida", manifestó emocionada también al aire del programa conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.

Mientras que Susana coincidió: "Siempre fue muy saludable, con mucha energía, fuerte. Era una mujer llena de amigos, llena de amor. Era alegre". Todavía sorprendida por la trágica noticia, la conductora comentó que la muerte de Neiman "fue una cosa de locos, pareció algo cinematográfico".