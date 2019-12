Después de once temporadas al frente de "Animales Sueltos" por la pantalla de "América", Alejandro Fantino se despidió del programa y anunció cuáles son los planes a futuro de su carrera en el canal.

Con gran emoción, el conductor agradeció a sus compañeros, a las autoridades del grupo y, sobre todo, a la audiencia. También aclaró quién quedará a cargo del ciclo político.

"Animales Sueltos fue como un psicólogo", consideró el conductor al repasar todos los momentos vividos frente a las cámaras a lo largo de la historia. "No debe haber orgullo más grande para un conductor de televisión que poder dejar vivo un programa. No hay nada que se pueda comparar", comentó.

.

La emisión del viernes fue el último programa en vivo de Fantino ya que a partir del lunes se transmitirán repeticiones. "Es un programa muy especial", empezó el ciclo para al final de la noche despedirse para siempre.

"Recién pensaba ‘última noche de 11 años’, o sea que tenía 36. Pasé por un matrimonio, por alegrías, tristezas, mis viejos envejecieron, mi hijo creció, se me murieron los perros, me nacieron otros, disfruté, me reí, lloré. Todo acá, en este canal, en este lugar y en este programa. No es moco de pavo hacer un programa de 11 años. Es mi última noche de laburo y yo sublimé mi vida acá", reflexionó el periodista.

También aclaró cuál será el futuro en la programación del canal: "Esta sensación de sentir que te vas a hacer otro programa dentro del grupo, dentro del canal y que queda vivo lo que hiciste, no se puede comparar".

Además confirmó quién será su sucesor. "Juro que lo quiero compartir porque es único, porque el que viene a conducir es crack. Luis Novaresio sabe conducir, es muy bueno y ustedes (en referencia a los panelistas) también", aseguró.

"No debe haber orgullo más grande para un conductor de televisión que poder dejar vivo un programa. No hay nada que se pueda comparar. Ni 40 puntos de rating, que nunca hice así que no sé cómo será, pero acá hemos hecho un ratings realmente muy altos y hemos ganado un Martín Fierro. Nos ha ido muy bien", recordó.

Para cerrar el programa, Fantino propuso un brindis con sus compañeros, agradeció a los televidentes y besó el escritorio que lo acompañó durante todo el año.