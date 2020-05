En el segundo domingo de "Por el mundo en casa", programa de Marley en modo "hogareño" por la imposibilidad de viajar, el conductor tuvo como invitada a Florencia Peña. Con su gran amiga hicieron de las suyas y aprovecharon la informalidad para llamar a Guillermo Francella, generando una conversación tan problemática como divertida.

La amistad del conductor y Florencia data de muchos años, y por ese motivo, sumado a sus años de experiencia en el medio, pueden darse el lujo de improvisar sobre la marcha y que a pesar de las fallas, todo sea entretenido.

En medio del programa, Marley llamó por videollamada a Guillermo Francella, pero comenzó con problemas técnicos. Es que el animador, a falta de recursos, decidió llamarlo desde su propio celular. Cuando después de un tiempo Guillermo logró atender, bromeó: “Que buen ritmo Marley, pero no es un delay corto, sino que se va a negro y después vuelve. A ver si optimizamos un poco”, expresó por los baches entre pregunta y respuesta.

Peña no pudo evitar reírse y como su risa se transformaba en tentada, no pudo mantener una conversación con su pareja de "Casados con hijos". La idea era hablar del regreso de la familia Argento en versión teatral, pero por los desperfectos y la carcajada de Flor no pudo ser posible.

Por ello, el conductor dio por terminada la entrevista: “Yo estoy contento con el logro de tenerlo a Guillermo Francella… de una manera muy primitiva”.

¡Mirá el desopilante video!