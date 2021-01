Luego de más de diez años de pareja, Barby Franco y Fernando Burlado empezaron el 2021 distanciados ya que desde Navidad no se ven. Y si bien se habla de una separación, la modelo aclaró que sólo se trata de "una crisis" de pareja.

Sin embargo, cada vez que debe hablar de su relación con el abogado, no puede evitar quebrarse y dejar ver su angustia por el difícil momento que vive con su amado. "No estamos separados, pero sí distanciados. No está todo mal, pero estamos hablando", contó en "Los Ángeles de la Mañana".

"Pasó la vida misma. Son muchos años y no llegamos a un acuerdo de algo que pasó en el medio. Son boludeces de la convivencia, de estar mucho tiempo en pareja. Estamos viendo si lo solucionamos”, detalló obviando los pormenores del conflicto.

Barby Franco y Fernando Burlando no se ven desde el 2020.

Con un profundo gesto de tristeza en su rostro, Franco reveló: "Estamos hablando, pero no nos vemos... La última vez que nos vimos fue en Navidad. Estamos hablando para ver qué pasará. Yo lo re amo. Fueron diez años… son diez años de pareja".

Además, reveló cuánto influyó las reiteradas cancelaciones de casamiento con el letrado: "Yo estaba con muchas ganas de casarme, pero eso fue bajando porque desde el otro lado no recibía lo mismo. Quedó la convivencia, el amor siempre estuvo y por eso dije ‘ya está’".

"Hubo pavadas de la convivencia que no pudimos superar y con este respiro cada uno se da cuenta de qué pasó y estamos tratando de solucionarlo. Veremos qué pasa pero por ahora no estamos separados", cerró.