Tras estar en contacto con Sol Pérez en el marco de su firma para la segunda temporada de "MasterChef Celebrity", Carmen Barbieri se contagió de coronavirus y después fue internada por un leve cuadro de neumonía y algunos síntomas de la enfermedad.

Hospitalizada en la Clínica Zabala, la capocómica está aislada y sin recibir ninguna visita salvo de los profesionales de la salud que la tratan, y en exclusiva para " El Run Run del Espectáculo", ciclo de Crónica HD, envió un video del lugar en el que está internada.

El estado de salud de la figura continua siendo frágil.

En las imágenes se puede ver un gran ventanal con vistas a la Avenida Cabildo y al Colegio Misericordia, ambos ubicados en el barrio porteño de Belgrano.

"Ves, esa es Cabildo. Estoy acá en la Clínica Zabala. Acá al lado hay un colegio, entonces hay un árbol enorme. Por lo menos veo el amanecer y el atardecer", se escucha decir a Carmen con las cuerdas vocales afectadas por el coronavirus.

Ante la confirmación de contagio de la actriz, su hijo, Fede Bal, sorprendió a todos con un inesperado mensaje: "Y ahora van a empezar a decirme ´Vos, que hiciste fiestas, que no te cuidás. Terminó contagiándose mi vieja, que no para de cuidarse, laburar y hacer todo bien. Estoy preocupado por ella, aunque evoluciona favorablemente. Cuidense, realmente es muy triste no poder estar a su lado".

