Tras los fuertes dichos de Antonio Gasalla contra su hijo Dionisio, Flavio Mendoza arremetió contra el capocómico y redobló la apuesta. "Antonio tendría que pedir disculpas en televisión, sería lo más normal. Lo único que le deseo a cualquier persona de este planeta es que pueda tener el amor tan grande que yo conocí después de ser papá. Con eso te digo todo", comenzó a decir este viernes a la tarde.

"Quiero que me recuerden como una buena persona y creo que estoy haciendo todo un camino para llegar a eso", sostuvo el artista en un móvil de "Pamela a la Tarde". Y agregó convencido: "Tuve una muy mala experiencia. Entonces todo lo que digo va a ser negativo. Pero tampoco voy a hacer una cosa mediática de responderle a una persona que no me ofendió a mí, sino que ofendió a un niño, a un bebé. Meterse con algo tan puro y sano como es un nene, eso habla de la persona. Tampoco quiero seguir la pelea, de eso se va a encargar los abogados".

"Yo me banco todas, a mí me puede decir cualquier cosa. Pero con el nene, no. Te sigo hasta la tumba, y falta poco. Es humor, chicos. ¿No era con humor? Yo hago el estreno de un velorio. ¿Por quién se creen que el espectáculo se llama el estreno Un estreno o un velorio?", concluyó.