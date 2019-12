Pablo Rago está en el ojo de la tormenta luego de que una mujer, Érica Basile, lo denunciara por violación.

En las últimas horas, se difundieron comprometedores chats entre Rago y la denunciante que demuestran la presunta relación que mantenían. Hasta el momento, el actor no salió a desmentirla. Sin embargo, Érica decidió contar toda su verdad y explicar los detalles del calvario que vivió con el actor.

.

Según Basile, el hecho ocurrió en 2015 en el departamento del artista. "Cuando llegué estaba todo muy bien, hasta que se presenta una situación que yo no esperaba. Estaba fumando un cigarrillo de marihuana. Me pide una práctica sexual, yo me niego y él se enoja, y se pone agresivo. Me empieza a insultar, a denigrar", contó en "Confrontados":

"Esto me trajo muchas consecuencias. Usé botones de pánico, yo necesitaba liberarme, soltar esto. Nunca se lo conté a nadie, lo tenía encima y necesitaba hablarlo, hace mal callarse", reveló la joven después de radicar la denuncia en la Comisaría 11 de la Ciudad de Buenos Aires el pasado martes.

Además, habló el abogado de la joven, Alejandro Cipolla, quien detalló: "Puede llegar a tener 15 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal". Asimismo, aseguró: "Si las pericias psicológicas dan positivas se pedirá la detención inmediata del acusado porque podría entorpecer la causa".

Luego en "Nosotros a la Mañana", Érica expresó: “Me gustaría que Pablo saliera a hablar y diga que lo que yo digo que es mentira. Que diga que él no me tocó, que no estuvo con una cámara y me abusó. Que lo diga... Solo él y yo sabemos lo que pasó”.

Y concluyó: “Me arruinó la vida porque me humilló. Me siento humillada por completo. Estoy entera por mis cuatro hijos, que los amo y son mi orgullo”.