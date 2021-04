Soltero desde hace un tiempo, tras separarse de Sofía Aldrey, Fede Bal estuvo como invitado en "PH Podemos hablar" el último sábado y en una sección del programa debió responder la pregunta de una de las invitadas, lo que derivó en una declaración de amor a una de las mujeres de su pasado.

En el programa de Andy Kusnetzoff estuvieron como invitados junto a Fede, Cazzu, Luis Ventura y Agustina Kämpfer. Durante el "Frente a frente", en la que dos de ellos deben hacerse preguntas íntimas que no pueden evadir, a la periodista le tocó con Bal.

Con un acrilico en el medio de ellos como protocolo preventivo por el covid-19, Agustina miró a los ojos al hijo de Carmen Barbieri y disparó: "¿Alguna vez te sentiste realmente en calma en los brazos de una mujer?"

Tras no poder esconder una sonrisa, Fede respondió escuetamente: "Sí".

Sin embargo, la panelista quiso saber más y le preguntó con quién se había sentido de esa forma, a lo que el mediático contestó: "No voy a decir quien porque la conocen, pero me sentí muy en calma, muy feliz. Difícil de replicar esa sensación".

"Pero si, sentí calma en los brazos de una mujer y fui el hombre más feliz del mundo", cerró, dejando en claro sus fuertes sentimientos

"Que linda pregunta", opinó luego, nuevamente con alegría en su rostro.

Pero cuando el conductor le consultó por qué no quería decir de quién se trataba, se puso serio: "Por respetarla a ella, me parece que, no sé si en este momento, por la nota, el graph, lo que está sucediendo acá abajo... me parece".

Aunque luego volvió a recordar ese momento de su vida: "Es algo muy hermoso".

Con algunas pistas que dio, puede entenderse que se trata de una de sus tantas novias famosas, como Barby Vélez, Laurita Fernández, Flor Marcasoli, y hasta su última conquista, Sofía, ya que a pesar de no ser popular, por su relación con él se hizo conocida en la farándula.

De todos modos, quedó planteada la duda: ¿Para quién fueron esas románticas palabras?

