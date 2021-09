La pelea en las mediciones del rating tuvo una gran competencia esta semana en el prime time. “La 1-5/18” es la nueva apuesta de El Trece luego de tener un complicado 2021 en cuanto a la comparación de Telefe. A pesar de que la señal de las tres pelotas lanzó una nueva temporada de “ Bake Off 2021”, los números sorprendieron.

Desde el 2020, los realities funcionaron de buena manera en Telefe. “Bake Off”, “La Voz Argentina” y “MasterChef Celebrity” consiguieron victorias contundentes con sus oponentes, aunque parece que la hegemonía se detuvo. Con la llegada de la nueva producción de Adrián Suar, las mediciones parecen cambiar de mando.

.

Si bien “Doctor Milagro” sigue al frente cuando le toca competir con “La 1-5/18”, el comienzo de la competencia de pasteleros deja al frente a la nueva ficción de Pol-Ka. Incluso la señal del reality buscó posponer el comienzo de las emisiones para que no se note la derrota en las mediciones.

Esto llevó a una decisión inesperada, en especial porque el programa de pastelería aparecía como una gran apuesta. Según lo informado por la cuenta de Twitter “Real Time Rating”, el ciclo conducido por Paula Chaves pasará a las 22.45, aunque tendrá muchas chances de comenzar a las 23. Esto se da a raíz de la aparición de “La 1-5/18”, por lo que buscarán competir directamente con “ShowMatch: La Academia”.

CAMBIO DE HORARIO para #BakeOffArgentina a las 22:45 con posibilidad de comenzar a las 22:59 (qué seguramente pasará). En sus primeros dos episodios, #LaUno subió en audiencia superando al reality de pasteleros. — Real Time Rating �� (@RealTimeRating) September 22, 2021

El rating que recolectó “Bake Off 2021” no parece casualidad ya que muchos usuarios en las redes sociales se quejaron del nuevo formato. A diferencia de lo ocurrido en otras temporadas, el ciclo se desarrolla entre domingos y jueves y esto no cayó bien en el público. El promedio del programa está en 14 puntos, mientras que la ficción turca está algunos puntos arriba.

Mientras tanto, la novela de El Trece está en cifras similares al reality de Telefe, aunque cuando compiten entre sí están en marcas superiores. Apenas se emitieron dos capítulos pero el canal de las tres pelotas no quiere correr riesgos, por lo que llegó una reestructuración de su programación.