Ser la pareja de Pampita conlleva un gran peso mediático y Roberto García Moritán se enfrentó a todo cuando oficializaron su relación al casarse hace tan solo dos años. Sin embargo, con el paso del tiempo, el empresario pudo hacer oídos sordos a todas las críticas infundadas.

De visita en " Los Ángeles de la Mañana", el marido de Carolina Ardohain se refirió al duro momento que vivió debido a la exposición de la carrera de la modelo: "Sí, me costó mucho porque no estaba acostumbrado a que opinaran de todo. Si soy lindo, si soy flaco, si soy gordo... y llega un momento en el que...".

En ese sentido, García Moritán tomó una drástica iniciativa en su vida personal para evitar los "haters": "No veo más la televisión. No lo consumo más. Consumo lo justo y lo necesario para no vivir en una burbuja".

Y cerró al agradecer el apoyo de la jurado de "ShowMatch: La Academia", con quien se convirtió en padre de Ana hace tan solo unos meses: "Al principio lo sufrí. Me sentí atacado por los medios, pero ya pasaron más de dos años. Caro me protegió mucho. Me fue guiando".

