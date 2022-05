La China Suárez y Benjamín Vicuña terminaron su relación hace más de nueve meses, y si bien aseguraron que la ruptura se dio coordialmente y con respeto, los actores se encuentran en medio de una batalla por la crianza de sus hijos Magnolia y Amancio.

Después que se conociera el romance con Rusherking, del cual Vicuña tuvo una incómoda reacción, Paula Varela, panelista de "Socios del Espectáculo", reveló que la ex pareja no está en el mejor de los momentos como familia ensamblada y padres de dos pequeños.

.

A raíz de la indirecta de la protagonista de "ATAV" por los largos viajes del actor chileno, motivo por el que no puede cuidar mucho a sus hijos, los ex novios tuvieron una picante discusión: "Eso viene a raíz de una charla que la China tuvo con Benjamín, en la que ella le comunica que se va a ir en junio o julio a Europa, y le aclara 'no me voy por trabajo'".

"Esto trae un conflicto en la pareja, porque ella se va en la época de vacaciones de invierno de los chicos y Benjamín se tiene que poner a ensayar a full con el teatro. Entonces, que ella se vaya en esa época, deja a los niños sin las vacaciones de invierno, porque él va a estar haciendo teatro", explicó la comunicadora de El Trece.

Y cerró al referirse al estado actual del vínculo familiar que mantienen los actores: "Ellos se llevan pésimo. Por eso entiendo esto de 'trabajo', de Eugenia a Benjamín".

