Este jueves se vivió una mañana insólita en "Informados de Todo". Es que Sofía "Jujuy" Jiménez, conductora del ciclo de América junto a Horacio Cabak, estuvo en el centro de la noticia por sus romances.

Entre varias "bombas" que dio a conocer en el programa, Jujuy confirmó su separación de Jerónimo del Carril a tan solo un mes de blanquear el romance. Ademas, se refirió a los rumores de noviazgo de Juan Martín del Potro con Pía Slapka.

En ese sentido, la periodista brindó detalles de su relación con el tenista: “Yo tengo muy buena relación con Juan. Lo quiero mucho y por supuesto que en todo esto que fue la pandemia, que tampoco entendíamos bien qué estaba pasando, tuve un… (sic) momentos de contacto, mensajes y hablamos por teléfono”.

A tono con la charla, Luis Ventura aprovechó para conocer qué requisitos debe cumplir un hombre para conquistarla: “Yo quiero saber qué tiene que tener una persona para enamorarte. ¿Qué le mirás, las manos, los pies, la mirada…?”. Súper picante, Jujuy contestó: “Ojo, porque dicen que si tiene buenos pies y buenas manos…”.

Juan Martín del Potro y Sofía "Jujuy" Jiménez se separaron el año pasado en plena cuarentena.

Acto seguido, Cabak intervinó y le advirtió: "Vos solita estás entrando en terrenos pantanosos". A lo que ella insistió: "¡¿Pero vos escuchaste eso o no?!".

"A mi no me importa eso. Pero vos solita te tenés que dar cuenta que cuando decís que el tamaño de los pies y las manos no sé qué, a mí me obliga a perguntarte cuánto calzaba Del Potro", resaltó su compañero en la conducción. "¡No! Ja, ja", lanzó ella.

"¿Cuánto calzaba? ¿48? ¿49?", precisó Horacio. "Dicen que tenía buena derecha", acotó la modelo. "Pero vos no hiciste referencia al drive, hiciste referencia al calzado. ¿Cuánto calzaba Juan Martín?", aclaró él.

"Bastante, ja, ja. Creo que 46. Pero para mí lo importante igual es la personalidad. Alguien que venga con fuerza, que se imponga, que tenga una linda sonrisa, que sea alto también me encanta. Eso", desarrolló retomando la consulta incial de Ventura.

Por último, Jiménez admitió que se saludaron con Del Potro por Año Nuevo y además opinó sobre el rumor de romance con Slapka: “Mientras estaba de novio conmigo yo no sabía que eran amigos, no sé hace cuánto que se conocen. Vi algo de este rumor pero no sé qué tan real será. La relación con Juan yo ya la terminé y le deseo lo mejor”.