Fiel a su estilo, Nazarena Vélez no tuvo problemas en responder las preguntas picantes del “cuestionario intragable” de "Flor de equipo". Para sorpresa de todos los presentes, la productora dio impactantes declaraciones que fueron desde la persona con la que no volvería a trabajar en el teatro hasta el famoso al que le dijo “no” para una cita.

“¿A quién no volverías a contratar como productora?”, consultó Flor Peña. “Lo sé perfecto, pero no quiero armar quilombo”, acotó la invitada. Sin embargo, ante la insistencia de todo el panel, se animó a dar el nombre: “Con Georgina (Barbarossa) no volvería a trabajar”.

.

“Creía que éramos muy amigas. La contraté para hacer Grimaldi y me la complicó bastante. Le di lo que quería, ganó mucha plata, hacía tres funciones por día. Hicimos una gira muy larga, que nos fue increíble, y le contraté los mejores hoteles. Cuando pasó lo de Fabián (su marido se suicidó) yo no estaba en condiciones de salir de gira y la contrato a Belén (Francese) y ella dijo que la obra no iba a funcionar de la misma manera con ella y se bajó”, argumentó sobre sus motivos para no querer volver a trabajar con Barbarossa.

De todos modos, aclaró que hubo algo más que la hizo alejarse completamente de la actriz. “Era mi amiga y eso no me gustó. Me tendría que haber bancado aunque sea tres meses, yo me quedé en la calle en ese momento. Después pasó lo de Barbie (su hija). Ella estaba pasando por uno de sus peores momentos (en referencia a su escandalosa separación de Fede Bal) y Georgina se bajó de una obra que iban a hacer y la obra se cayó. Lo mío se lo podía perdonar, lo de Barbie no”, confesó.

Para cortar la tensión que se había generado ante tremendas declaraciones, la conductora pasó a la siguiente pregunta, pero no se esperaba la respuesta siguiente iba a ser tan fuerte como lo anterior. “¿A qué famoso rechazaste?”, indagó Peña. Nazarena no pudo ocultar su risa ante la pregunta, pero antes de dar su respuesta interrumpió Marcelo Polino para brindar detalles sobre el affaire que tuvo la productora con un jugador de fútbol muy famoso. “Le dejó la llave de un auto y ni siquiera un café tomó. Se la devolvió”, comentó el embajador de "MasterChef Celebrity". “Una tonta, hoy me regalás un auto y ni loca lo devuelvo. Vamos a salir de ahí porque es nacional”, bromeó Vélez.

Sin embargo, no se hizo la tonta ante la consulta y disparó: “Rechacé a Luis Miguel”. Impactados en el estudio por su inesperada respuesta, Nazarena brindó más detalles de esa situación: “Fui de ‘larva’ a una cena porque me encantaba a nivel Dios. Yo tendría 22 años, fui con un enterito de jean y una remera con las fechas de su gira. Había unas potras en el Sheraton y yo así nomás vestida”, recordó.

.

“Me invito a la habitación, subí, tomamos un champagne y cuando me preguntó si tenía ganas de quedarme a dormir, le dije ‘no’. Nos dimos un beso sí, pero hasta ahí llegó, no me animé a más. Él era súper caballero, atento, un divino. Me puso a su chofer para llevarme a casa. Yo en ese momento vivía en Quilmes”, cerró sobre su insólito encuentro con el cantante mexicano.