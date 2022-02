" MasterChef Celebrity 3" avanza y los participantes quedan en el camino domingo tras domingo. La última en abandonar la competencia de Telefe fue Luisa Albinoni, quien se mostró conmovida por el tiempo que pasó en las cocinas del reality, además del cariño que le tomó a sus compañeros.

La comediante pasó por "Cortá por Lozano", en pleno reemplazo de Paula Chaves a Verónica Lozano, y reveló algunas cuestiones de su paso por el programa más visto de la televisión en la actualidad. Si bien aparecía como una candidata para llegar a la final, confesó el punto en el que falló en la última velada en la que participó.

.

Durante el reportaje, la conductora le pidió un resumen de su estadía en el ciclo. "Soy una actriz que cocina, no soy cocinera", se sinceró al comenzar su reflexión y comentó que tenía la experiencia de sus años, aunque eso le jugó en contra finalmente.

Luisa Albinoni habló de su paso por " MasterChef Celebrity 3".

"Tengo la cocina de una mamá, no es una especialidad mía. Me sorprende hasta donde llegue, si creo que me falló un poquito la salud en la última instancia", explicó. Además, recordó uno de los últimos episodios en los que estuvo: "No estaba bien ese día, no me sentía bien".

La referencia de Luisa Albinoni es a la grabación en la que se sentía mal y, horas más tarde, dio positivo de Coronavirus. Eso la hizo alejarse de " MasterChef Celebrity 3" hasta la gala de eliminación, donde tuvo que despedirse por fallar en la preparación solicitada por el jurado.