Tras su su divorcio con Maxi López, la relación de Wanda Nara con Andrés, su padre, quedó destruida. Tanto es así que no existe ningún tipo de diálogo entre ellos.

Luego de conocerse que el hombre se encuentra en los preparativos de su boda con Pamela Acosta, la esperanza de una reconciliación entre padre e hija resurgió.

Este miércoles, el hombre brindó una entrevista al ciclo " Confrontados" y allí dio detalles de la relación con sus dos hijas. "Con Wanda no hay relación. Con Zaira está medio cortada, entiendo que fue mamá hace poco y no la quiero molestar", reveló.

Y continuó: "No tengo ningún problema con ellas. Las amo a las dos por igual. Pero yo necesito estar tranquilo, no conozco a algunos de sus hijos (en referencia a Isabella y Francesca, las dos hijas que tuvo Wanda con Mauro Icardi) y no quiero que los medios después digan que las invito por un regalo".

En paralelo, le consultaron si había una chance de invitar a Wanda a pesar de que no tengan vínculo. Al respecto, resaltó: "Me merezco respeto de Wanda. Quiero tener una conversación de igual a igual con Wanda, que nos bajemos del pedestal y nos olvidemos de Maxi López y Mauro Icardi. No le quiero pedir nada. Lo que sí quiero es el respeto de hija a padre", manifestó convencido.

También, opinó sobre el ex de su hija y su actual pareja. "Nunca tuve problema con Maxi. Siempre fue un caballero, más allá de las infidelidades que no me gustaron en su momento. A Icardi no lo conozco, no puedo decir mucho. Pero reconozco que se porta como un padre con los chicos. Aunque el padre de los chicos (Valentino, Benedicto y Constantino) es Maxi", concluyó lapidario.