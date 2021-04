La segunda ola de contagios de coronavirus llegó y varias figuras del mundo de la farándula argentina se vieron afectadas como Claudia Villafañe, Rodolfo Barilli, Dady Brieva, Mariela Anchipi, entre otros. Además, la muerte de Mauro Viale conmocionó a todos y encendió varias alarmas por los protocolos impuestos en los distintos medios de comunicación.

Muy preocupada por Jorge Rial porque no quiere que vaya a grabar "TV Nostra" en el estudio de América TV ya que es hipertenso y tiene problemas cardíacos, Romina Pereiro hizo un pedido público al conductor para que tome conciencia de la situación en el país y de su propia familia.

La nutricionista le pidió públicamente a su pareja que se quede en casa.

Sin embargo, el lunes por la noche el conductor participó de "Polémica en el Bar" y Mariano Iúdica hizo alusión al pedido de la nutricionista: "Jorge es un conductor bestial. Porque este hombre está con el barbijo ahí, a pesar de que la mujer puede estar en un grito".

"Es que nosotros no conocemos la tibieza, y a veces está muy mal. Pero estamos acá, no somos héroes, no es por el ego, pero es lo que sabemos hacer. Es lo que mamamos de chiquitos. Yo no sé hacer otra cosa y siento que tengo que estar acá. También tengo que cuidar a mi familia, a mis compañeros, pero nuestro laburo es estar acá para informar, para entretener. Porque ni siquiera somos esenciales", manifestó el periodista.

Además, Rial hizo referencia a la pasión de Viale por el periodismo y la decisión de comenzar a usar tapabocas frente a las cámaras: "Mauro era un trabajador. Nosotros decidimos salir con los barbijos porque se lo exigimos a los mozos, al del transporte público, al que atiende en una tienda y al agente de seguridad. A todos. Y porque estemos en la tele no somos inmunes. Nosotros acá tenemos una distancia aún más grande (a la que estable el protocolo), el estudio es grande y cada vez hay menos personas. Pero esta es una manera de decir 'che, loco, ¿se dieron cuenta de que no era joda?'".

