@LuisVenturaSoy

Cuando la lista de infectados de coronavirus aumenta en forma preocupante y vertiginosa, los medios de comunicación se han convertido en un campo impensado de cultivo. Algo parecido a lo que originalmente se planteaba en geriátricos, guardias hospitalarias, nosocomios, sanatorios, terapias intensivas y centros de salud. Hablamos de trabajadores y profesionales de los denominados rubros "esenciales". Somos los que estamos en la línea frontal de contacto.

¿Cómo prevenir los contagios estando por la "esencialidad" tan expuestos? Cuando se les preguntó a los famosos infectados de covid-19 las respuestas casi fueron coincidentes: "Yo llevaba alcohol en gel, me lavé siempre las manos con jabón, nunca abandoné la distancia social ordenada y además trato de evitar las reuniones numerosas. Pero evidentemente todo esto no alcanzó para escaparle al resultado positivo".

Cuando repasamos la lista de infectados afamados, las bajas en sus distintas etapas fueron Alejandro Fantino, Sergio Goycochea, Oriana Sabatini, el goleador Paulo Dybala y su familia, Marcela Tauro, el doctor Mauricio Dalessandro y su esposa, la doctora Mariana Gallego, Guido Kaczka, Catherine Fulop, su marido, Ova Sabatini, y su hija Tiziana, Paulo Vilouta, Coco Sily, Gustavo López, Diego Poggi, Eduardo Feinmann, el doctor Claudio Zin, Baby Echecopar, Claudia Fontán, Lizy Tagliani y podríamos seguir acumulando nombres y famosos que ponen las voces, las caras y sus vidas en manos de los micrófonos y las cámaras por ser "esenciales" haciendo posibles que los medios y las comunicaciones sigan activas.

“Casi todos los famosos que se contagiaron aseguran haber tomado los recaudos necesarios de higiene, y respetado la distancia social”.

En el medio, surgen casos polémicos y que contribuyen al despiste general como el de una participante del " Cantando 2020" que parecía que tenía covid, luego que no, y después surgió el rumor de que los resultados habrían sido manipulados a pedido suyo. Un escándalo.

Más allá de los casos particulares; la verdad es que si todos ellos no estuvieran, si realmente se ausentaran de las pantallas y micrófonos, nos dejarían sin información, sin noticieros, sin entretenimiento y sin conexión con el mundo exterior para aquellos que se quedan en casa, que son la mayoría. Sería algo así como silenciar todos los audios y apagar todas las imágenes.

El virus que hace 6 meses fue ganando espacios en nuestro pueblo y nuestra sociedad ha llegado con toda virulencia a los medios y esto no solo preocupa, sino que ocasiona bajas que no dejan de instalar muchos problemas a la hora de hacer el aire de todos los días y todas las horas de cada una de nuestras jornadas. No te olvides que prevenir siempre es mejor que curar. Te lo digo yo.