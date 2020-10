@LuisVenturaSoy

Hoy los famosos eligen las redes sociales para comunicar sus emociones y sentimientos. Sin suavizantes ni potenciadores, y sin dobles discursos. Simple y al hueso. Si hay amor, se confirma en el universo digital. Ni qué hablar de las crisis, las separaciones y los conflictos de dos personas que se juraban amor puro y eterno, y un día deben asumir públicamente que se terminó.

Si buscamos en el archivo de romances súper populares nos debemos retrotraer a Andrea del Boca y Silvestre, que terminaron un noviazgo que fue tapa de revistas y titulares de diarios e informativos, con un comunicado pensado y pergeñado para que la prensa y los medios no estuvieran montándoles guardias sofocantes logrando sus primeras imágenes de solteros.

Con el paso del tiempo, aquel comunicado de Andrea y José Luis Rodríguez se transformó en el mensaje de Marcelo Tinelli en su cuenta cibernética en la que contaba que se había separado de su mujer Guillermina Valdés. La historia era la misma, pero la manera de comunicarlo un poco más distante. Sí quizás, más efectiva y directa. Sin jefes de prensa, representantes o asesores que te cambien las historias. Y fue el mismo Marcelo y su mujer Guillermina quienes paulatinamente fueron informando que la pareja había reencontrado el camino del amor y la forma de seguir juntos como pareja.

Luis Ventura: “De Andrea del Boca y Silvestre a Tinelli y Guillermina; hoy el amor adquiere otras formas a la hora de elegir, aunque los sentimientos sean los mismos”.

En las últimas horas, fue la juvenil Lali Espósito que, con el mayor de los respetos, comunicó a través de su perfil de Twitter que había terminado su noviazgo con Santiago Mocorrea, y lo hizo hasta preservando cualquier rumor malintencionado y afirmando que ambos habían coincidido en la decisión de la ruptura de manera amistosa. Cuidadosa de cada letra que escribiría y sabiendo que se viralizaría, la cantante especificó que se trata de "nuestra decisión, hoy". Su ahora ex avaló el mensaje respondiendo al tuit con el emoticón de un corazón.

.

Formas y formas que se eligen y que hoy están muy cerca de la dimensión digital que es más directa y menos personalizada. La mayoría las elige, aunque hoy la internacional Mora Godoy estaría viviendo con mucho sentimiento el descubrimiento del productor Gustavo Sofovich en otra faceta, la de pareja.

.

Ella no dice nada y el apenas esquiva: "No voy a salir a confirmar nada, y tampoco a esconderme de lo que realmente me pasa. Yo soy feliz de la manera que elijo vivir". Hoy, en tiempos de cuarentena y pandemia el amor adquiere maneras y sistemas que adquieren otros dibujos a la hora de elegir, aunque los sentimientos en el fondo sean los mismos. Te lo digo yo.

Por L.V.