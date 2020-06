@LuisVenturaSoy

La libertad en la que vivíamos hoy nos ha llenado de angustias con esto de la cuarentena más larga del mundo. Porque no estábamos preparados para vernos invadidos por una epidemia que al aquejar a todo el planeta se convierte en pandemia y en la pesadilla de todos. Por eso hemos visto en los últimos tiempos a Susana Giménez obedecer a las indicaciones presidenciales en la primera fase, también en la segunda, en la tercera. Pero al final se cansó de la historia y la diva de 76 años se reservó un vuelo privado. Con su hermano Patricio y su perra Rita se fueron a Rincón del Indio, en la costa esteña de Uruguay, donde tiene su residencia La Mary. Al tiempo que tramita su residencia en la Banda Oriental, voló hasta ahí cansada de estar encerrada y de no poder hacer nada.

En realidad el hastío es algo que le pasa a la mayoría de la gente, pero Susana, en contraposición con la actitud de Mirtha Legrand que se guardó desde el principio, incluso imagina y advierte que evalúa nacionalizarse uruguaya. Es su decisión y su tramitación para salir del país fue legal y lícita. Lo miren por donde lo miren. Muchos la cuestionaron casi hasta empujarla hacia planos de una ilegalidad que nunca ocurrió. Pero acá siempre buscamos culpables donde no los hay. Y en lugar de predicar actos con responsabilidad, caemos en acciones vigilantes y llenas de alcahuetería.

Por otro lado, Mirtha, pudiéndose ir a sus 93 años a otros lugares, eligió el hogar que supo compartir en su Palermo querido con su marido en vida Daniel Tinayre, y allí galopa solitaria este reinado del coronavirus en silencio, guardada, aplicando todas las indicaciones infectológicas sin quejarse ni mostrar una oposición rezongona, algo que podría hacer quizás, desde su esencia macrista.

Y por allá anda Marcelo Tinelli al que no le dan paz ni treguas. Lo denostaron cuando viajó a Esquel, cuando alquiló un avión, cuando volvió con su familia, cuando integró un equipo para luchar contra la pobreza, cuando fue a la Rosada para pedir por su programa. En Tinelli todo parece pecado desde que se metió en política y en la AFA, pero la realidad es que muchos no soportan que haga tantas cosas, sin analizar si las hace bien o de otra manera.

Hoy nos pasamos mirando lo que hace el de enfrente, si la vecina usa barbijo cuando riega las plantas, si éste o aquel equipo hace entrenar o correr a algunos jugadores pero sin fijarnos en los que no tienen agua, los que no comen, los que no tienen cloacas o viven realidades duras porque es más fácil cacarear la alcahuetería blanda que hacer reclamos responsables. Sea famoso o no, poderoso o no. Te lo digo yo.