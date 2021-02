@LuisVentura Soy

Para empezar, yo no me vacuné aunque debería haberlo hecho por mi edad de riesgo, pero tampoco se me ocurrió ganarles de mano a todos aquellos que están antes de mis derechos en una avivada que puede resultar de vida o muerte. La vacuna será una realidad en mí cuando corresponda.

Pero un día me desperté y me sorprendí con que, una vez más, había una Patria VIP, o una Comunidad Acomodada en mi país. En realidad, los pícaros de siempre, los acomodados que ya conocemos, los "preferenciales" que existieron siempre y que permitimos a través de todos los tiempos. Y los padecimos mansamente, dejándonos atropellar en nuestros derechos, entre otras cosas.

.

Los que se vacunaron sin que les correspondiera por sobre los que deberían haberse vacunado y siguen esperando un turno que no llega y que se perfilan de larga espera son el escándalo del mes. Pero eso pasó siempre, ¿o nos olvidamos de aquellos que proclamaban que no se apostara al dólar y que confiaran en el peso argentino y después eran los mismos a los que se les descubrían patrimonios y cuentas bancarias en monedas extranjeras, incluidos funcionarios de muchos gobiernos de turno?

Entonces, ahora en plena pandemia, la vida nos pone otra vez en la vidriera de nuestra verdadera realidad: que existieron listas VIP para vacunarse en las que muchos famosos y otros tantos acomodados fueron vacunados ilegalmente por sobre los grupos prioritarios y necesitados de vacunación. Una vergüenza. Y otras figuras como Mariano Iúdica, Ángel de Brito y Pablo Echarri, entre otros, debieron desmentir que habían recibido la vacuna.

Pero esto no ocurría sólo con un bando, hubo de todos los grupos y sectores, que de acuerdo a sus conexiones con el poder activo se anotaron en la vacunación sin importarles si les correspondía o si ponían en peligro a alguien sin recursos sanitarios.

Y tenemos tan naturalizadas estas realidades que el operador Horacio Verbitsky dijo al aire en su programa radial cómo se había vacunado por la "gentileza" del responsable de la salud nacional, que lo puso en la cuestionada nómina de preferidos.

Este desliz, o quizás operación, terminó con la desvinculación inmediata del funcionario y el despido de la radio al supuesto periodista, que suma otra muesca en la culata de su alma.

Y hablando de operetas, no faltaron aquellos que, para embarrar más la cancha, echaron a rodar otras listas de famosos más populares de manera mentirosa para causar mas efectos colaterales y sumar confusión a una vieja práctica nuestra. Somos así y no fue ni la primera ni la última vez que nos pase. Te lo digo yo.