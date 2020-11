@LuisVenturaSoy

Todas aquellas proezas deportivas y mediáticas que el ex futbolista mundialista Claudio Paul Caniggia fue cosechando a lo largo de una gran carrera deportiva, se van desvaneciendo ante las tremendas denuncias y declaraciones que cada vez que aparece, instala la ex esposa y hoy denunciante Mariana Nannis, quien lo aniquila con todas las cosas que cuenta en relación al padre de sus tres hijos.

Después de tantos años de admirarlo y disfrutarlo, de tantas décadas de idolatría, hoy nos cuentan en los medios que aquel "Pájaro" que en un clásico mundial aniquiló a nuestro archienemigo internacional, el mismísimo Brasil, con un golazo inolvidable, que aquel héroe inmortal, ahora parece que es malvado.

Es como si una mano malvada e inesperada hubiese abierto una gran caja de Pandora, llena de porquerías e historias truculentas y desde ahí adentro salieran sin cesar cosas increíbles. De hecho está ocurriendo. Cuesta creerlas pero en los expedientes judiciales y también penales se dicen cosas horrendas, de un lado y del otro, en el medio de una danza incalculable de fortunas, paraísos y sumas que rondan los 100 millones de dólares.

Por el lado de Caniggia, que termina de contraer matrimonio por un ritual aborigen y de religiones lejanas con su bella novia Sofía Bonelli, sostiene que no tiene el patrimonio multimillonario que le señalan. Aunque sí asume un buen pasar, que vive al día, que a sus hijos los ayuda pero no puede mantenerlos y que tiene pocos valores para repartir con su ex esposa de lo supo cosechar en su actividad deportiva. ¿Le creemos? De hecho, a ambos los defiende el afamado estudio de Fernando Burlando.

Por el lado de Nannis, al cambiar de estudio de abogados, los integrantes del buffet de los Roitmann le exigen a su clienta ir a fondo con todo lo que sabe de su ex marido y en las denuncias aparecen los nombres personajes como el ex presidente de Boca y la Nación, Mauricio Macri. También surge la citación de otro ex mandatario del mismo Boca Juniors como es Daniel Angelici, el máximo ídolo xeneize Carlos Tévez, encumbrados directivos de la AFA como el titular Chiqui Tapia, Alejandro Mancuso y una larga lista de famosos que, si deben ir a Tribunales, estaremos en la antesala de un verdadero escándalo mundial.

La punta del iceberg comienza a asomar en las quietudes de una idolatría como la que supo ostentar Claudio Caniggia durante años y hoy por motivos conflictivos de una separación de bienes puede volar en mil pedazos si el tema continúa con el acelerador a fondo. Esta semana Claudio pediría una pericia psicológica para su ex, luego que ella insistiera públicamente en "acusar" a Sofía de transexual. La hipótesis de la pareja es que Mariana consume pastillas y no está en sus cabales. Guerra de titanes y las primeras consecuencias empiezan a aflorar. Puede ser mucho peor. Te lo digo yo.

Por L.V.