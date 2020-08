@LuisVenturaSoy

El empoderamiento de la mujer se ve reflejado en las nuevas costumbres, y leyes argentinas que van mostrando otro rostro de nuestra sociedad que va mutando, y empieza a contemplar a muchas "diosas" como se les llamaba en la televisión, ocupando lugares de analistas políticos, espacios de opinión y perfiles antes sólo reservado para los hombres.

Los nombres son muchos, pero no hablamos de aquellas famosas que ya estaban como por ejemplo Carolina Papaleo, que nació y vivió como heredera de la política que ejerció su madre parlamentaria, la inolvidable actriz Irma Roy y su padre periodista Osvaldo Papaleo. En este caso, la referencia es a referentes de otros rubros que, como Viviana Canosa llegan a programas de política con funcionarios, dirigentes y políticos protagónicos ingresando a una dimensión completamente diferente a la que supieron transitar desde la comunicación.

Hoy, aquella explosiva ex "Colorada" del chimentero ciclo "Intrusos" o el farandulero "Los profesionales de siempre" se ha convertido en una anfitriona permanente de políticos, dirigentes y "personajones seriotes" que quedan desarticulados cuando Canosa le salta con un martes 13 al presidente o les revolea alcohol en gel a otro invitado al aire, o hace la pregunta "puñalada" en plena entrevista a otra figura.

Es cierto que Viviana no es una lectora estricta de la política pero empieza a hacer roncha, como también lo está haciendo Luciana Salazar desde la mesa humorística y politizada de " Polémica en el bar". Canosa tiene como única referencia política a su ex pareja Alejandro Borensztein, heredero del finado Tato Bores, que con una columna dominical se mete con presidentes, ministros, políticas y análisis. Algo parecido a lo que ocurre con Salazar, ex novia del ex embajador y economista Martín Redrado. También, como sobrina del ex gobernador tucumano y ex candidato presidencial Palito Ortega, se fue viendo seducida por ese mundo de las grandes decisiones. Y la popular y exuberante Luli de las tapas impactantes, un día empezó a publicar tuits explosivos de la entretela política, y no tardó en meter varios aciertos y pronósticos felices que la pusieron en lugar de las "neopolitiqueras" de los medios.

No son las únicas. Hay más. Isabel Macedo en Salta es la primera dama del gobernador Juan Manuel Urtubey. Lo mismo que Jésica Cirio con el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y otras que ampliarían la lista. No se olviden que las chicas y las mujeres de la fama vienen marchando a paso firme y hoy lo hacen con una nueva casta en la política genuina y el poder de los medios. Te lo digo yo.