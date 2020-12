@LuisVenturaSoy

Una pizca de sal, algo de orégano, si querés, un poco de ajo picado, un pellizco de harina, una buena ingeniería en la elección de los personajes que te aseguren más conflictos, inevitables rivalidades, empatías o antipatías a la sazón y la mesa de " MasterChef Celebrity" estará servida. No busquemos cosas raras, todo es simple y lógico. Uno más uno, dos y dos más dos, cuatro. Listo y a comer. Con eso alcanza y sobra para que este reality show de cocina, sin cocineros, muchos coucheos obvios y demasiada puesta en escena se consagre en el programa y el formato más medidor y rendidor de esta temporada pandémica de televisión. Porque "MasterChef" se apoderó del rating y ya se vislumbran nuevas temporadas para seguir cocinando la pantalla.

.

La clave estuvo en las figuras elegidas y elevadas a las categorías de celebridades, cuando en realidad estamos en presencia de personajes que en su mayoría han trascendido por sus cercanías a reales famosos o historias con impacto. Solo hay que repasar el staff del programa para darse cuenta de la búsqueda de perfiles y antecedentes de los competidores y jurados. Como en todo reality, este programa de comidas y platillos responde a las generales de la ley. Aquellos que logren los picos de rating más relevantes serán los que llegarán a las instancias definitorias de esta gran novela de cacerolas y sartenes. Y en esto también inciden las negociaciones previas en las están claros los pactos secretos de cada performance. Igual que en las novelas. Es imposible que el muchachito no termine abrazado y besándose con la heroína o que alguno de los dos muera antes del final de la historia. Elemental.

Claudia Villafañe sería la gran candidata a ganar " MasterChef Celebrity".

Y esto es lo mismo. Por eso Claudia Villafañe resulta por el acuerdo previo que llegará a instancias finales y con seguridad será la posible ganadora. Porque fue mujer de Diego Armando Maradona y eso le dará vuelo internacional y prensa internacional imprescindible para trascender nuestras fronteras. Porque si no hubiese sido así no lo hubiera acordado exponiendo todo lo que calla en sus pocas entrevistas mediáticas.

Fue la mujer que manejó la Casa Rosada, la Plaza de Mayo repleta y la despedida de su afamado ex esposo, dejando afuera a Rocío Oliva, la última novia del "10", a la popular Lucía "Pimpinela" Galán, al doctor Matías Morla y a miles de argentinos que sí pudieron llegar a saludar al ex capitán mundialista y a otros miles y miles que se quedaron con las ganas por una decisión personal que no quiso prolongar el tiempo del velatorio contra la opinión de muchos funcionarios gubernamentales. Con Claudia Villafañe en la final, el show y la expectativa están asegurados, mientras Vicky Xipolitakis y Fede Bal aportarán sus ingredientes y efervescencias con mucha estrategia y poca comida. Los jurados están puestos para picantear el reality que seguirá horneando los intereses de acuerdo al rating y a los números que les devuelvan los participantes. Hoy, si alguien me pregunta quién gana, yo le pongo mis billetes a Claudia, y no creo equivocarme. Te lo digo yo. Y buen provecho.